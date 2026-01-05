Атака РФ на Київ триває: в Оболонському районі загинула людина

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 5 січня 2026 року російські війська знову атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомив Тимур Ткаченко. За його словами, атака на столицю наразі продовжується, а загроза з повітря зберігається.

Раніше повідомлялося, що уламками БпЛА було пошкоджено приватний медичний заклад. На місці працюють усі екстрені служби. Голова Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик перебуває до місця влучання. Внаслідок атаки одна жінка постраждала, їй надається допомога на місці.

Реклама

Мешканців Києва закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до завершення небезпеки.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Полтаві пролунали вибухи.