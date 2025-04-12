Атака РФ на Київ: рятувальники показали фото ліквідації наслідків

Пожежа після прильоту в Києві / © ДСНС

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Уночі, 12 квітня, російські окупанти здійснили чергову атаку на столицю. Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано займання в Святошинському районі Києва.

Про це передає ДСНС.

Зазначається, що за однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.

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За іншою адресою — пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства. Роботи по локалізації загоряння станом на момент публікації новини тривали.

Рятувальники показали фото ліквідації наслідків у Святошинському районі міста.

© ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є двоє постраждалих у Святошинському районі. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.