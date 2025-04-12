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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Київ: рятувальники показали фото ліквідації наслідків

Внаслідок атаки по Святошинському районі Києва є двоє постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Пожежа після прильоту в Києві

Пожежа після прильоту в Києві / © ДСНС

Уночі, 12 квітня, російські окупанти здійснили чергову атаку на столицю. Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано займання в Святошинському районі Києва.

Про це передає ДСНС.

Зазначається, що за однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.

За іншою адресою — пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства. Роботи по локалізації загоряння станом на момент публікації новини тривали.

Рятувальники показали фото ліквідації наслідків у Святошинському районі міста.

пожежа в києві / © ДСНС

© ДСНС

пожежа в києві / © ДСНС

© ДСНС

пожежа в києві / © ДСНС

© ДСНС

пожежа в києві / © ДСНС

© ДСНС

пожежа в києві / © ДСНС

© ДСНС

пожежа в києві / © ДСНС

© ДСНС

пожежа в києві / © ДСНС

© ДСНС

пожежа в києві / © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є двоє постраждалих у Святошинському районі. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.

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