Атака РФ на Київ: пожежа охопила склад з продуктами та медикаментами

Пожежа / © Pexels

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Після обстрілу РФ у Києві сталася велика пожежа на складі, де зберігалися продукти та медикаменти. Рятувальники продовжують розбирати конструкції, щоб повністю ліквідувати вогонь.

Про це розповів речник ДСНС міста Києва Павло Петров в етері КИЇВ24.

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«Станом на зараз, можу сказати, що від ранку, десь від п’яти у нас рятувальники залучені в Святошинському районі міста Києва. Наразі на одній з локацій, там де у нас була загоряння в сквадській нежитловій будівлі на площі 1000 квадратних метрів, а також 150 квадратних метрів, повністю ліквідовано. Рятувальники продовжують працювати на другій локації, на сквадській будівлі, на поверховій, ви зараз можете бачити звідти світлини», — розповів він.

За його словами, пожежа охопила склад площею 1500 квадратних метрів, але зараз вогонь вдалося локалізувати. Рятувальники активно розбирають конструкції, щоб повністю загасити вогонь. Склад містить багато різних товарів, зокрема продукти харчування та медикаменти.

«Тому рятувальники поступово продовжують розбирати та провивати все, що знаходиться тут. Скажіть, будь ласка, чи відомо, в якому стані наразі постраждали? Наскільки мені відомо, їх було госпіталізовано. З приводу стану, я думаю, тут більше треба уточнювати у медичної служби», — сказав він.

Він розпоів, що рятувальники на місці пожежі активно працюють, щоб остаточно ліквідувати загоряння. Вогонь локалізовано, але дим залишається дуже сильним. За словами представників, поширення вогню більше не спостерігається, і постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 квітня російські війська атакували Київ. Внаслідок падіння уламків збитих дронів виникла велика пожежа у Святошинському районі, а в Дарницькому районі частково зруйнований приватний будинок.