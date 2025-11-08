ТСН у соціальних мережах

Київ
1188
1 хв

Атака РФ на Київ: перші наслідки

Ворог продовжує атакувати столицю України: які наслідки

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Унаслідок атаки Росії на Київ у Печерському районі зафіксовано займання внаслідок атаки.

Про це заявив керівник КМВА Тимур Ткаченко в соцмережах

Деталі уточнюються.

  • На двох локаціях в Печерському районі загорілись авто. Інформація про постраждалих уточнюється.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що у Печерському районі, попередньо, падіння уламків у дворі житлового будинку. Всі служби прямують. 

Перебувайте в укриттях!

Тим часом повітряна тривога триває.

  • Просимо всіх залишатися в укриттях. 

  • В області працює ППО.

  • У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

1188
