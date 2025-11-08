- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1188
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака РФ на Київ: перші наслідки
Ворог продовжує атакувати столицю України: які наслідки
Унаслідок атаки Росії на Київ у Печерському районі зафіксовано займання внаслідок атаки.
Про це заявив керівник КМВА Тимур Ткаченко в соцмережах
Деталі уточнюються.
На двох локаціях в Печерському районі загорілись авто. Інформація про постраждалих уточнюється.
Мер Києва Віталій Кличко додав, що у Печерському районі, попередньо, падіння уламків у дворі житлового будинку. Всі служби прямують.
Перебувайте в укриттях!
Тим часом повітряна тривога триває.
Просимо всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.