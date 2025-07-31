Атака РФ на Київ: мешканці Солом’янського району розповіли про пережите

Обстріл Києва 31 липня / © ТСН

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Мешканці Солом’янського району Києва розповіли про пережиту атаку РФ на місто 31 липня. «Шахеди» літали всю ніч, а ракети вразили житлові забудови. Будинки людей зруйновані й тепер потребують ремонту.

Про це повідомляє «КИЇВ24».

«Я заснув, бо було плюс-мінус тихо й спокійно, а потім вже вибух. Я прокинувся, і завалило. Коробка ціла, але все постраждало. Тріщини по стінах, дах пошкоджений. Весь ремонт, повністю», — розповів мешканець.

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Інший потерпілий розповів, що російська ракета не дала шансу зреагувати, бо прилетіла дуже швидко.

«Так швидко прилетіла ракета… Не встигли (піти в укриття — ред.). У нас гаражні двері погнуло, вікна видавило»,

Ще одна жінка радіє, що залишилася жива, тому що не перебувала вдома.

«Позривало люстри, таке враження, що дах підійняло і опустило, позривало батареї. Я ховалася у бомбосховищі. Чули вибухи. особливо коли ракети були. А „Шхеди“ цілу ніч падали як насіння», — розповіла вона.

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Раніше ми вже писали, вночі 31 липня російські війська завдали комбінованої атаки по Києву. Наслідки фіксують на понад 27 локаціях. Зокрема, постраждали Соломʼянський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони. Відомо про двох загиблих та 52 постраждалих, серед яких дев’ятеро дітей.

«У нас 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Число, на жаль, буде зростати. Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів», — написав очільник Тимур Ткаченко.

Він наголосив, що, ймовірно, це не остаточна кількість. Інформація оновлюватиметься.