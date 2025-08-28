Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла, фото наслідків

Реклама

У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ. Відомо про 45 людей.

Про це повідомляє КМВА.

«Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб», — йдеться у повідомленні.

Інформація оновлюється.

Раніше повідомлялося про 38 потерпілих через атаку РФ на Київ.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного російського обстрілу загинуло вісім людей. Серед них — дитина.

У столиці триває розбір завалів житлового будинку, під якими все ще можуть залишатися люди.

«Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким», — наголосив глава держави Володимир Зеленський.