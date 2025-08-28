ТСН у соціальних мережах

Київ
1129
1 хв

Атака РФ на Київ: кількість постраждалих зросла, фото наслідків

Через російські обстріли Києва 28 серпня кількість потерпілих зросла до 45.

Катерина Сердюк
У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ. Відомо про 45 людей.

Про це повідомляє КМВА.

Київ 28 серпня / © ДСНС

Київ 28 серпня / © ДСНС

«Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб», — йдеться у повідомленні.

Київ 28 серпня / © ДСНС

Київ 28 серпня / © ДСНС

Інформація оновлюється.

Київ 28 серпня / © ДСНС

Київ 28 серпня / © ДСНС

Раніше повідомлялося про 38 потерпілих через атаку РФ на Київ.

Київ 28 серпня / © ДСНС

Київ 28 серпня / © ДСНС

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного російського обстрілу загинуло вісім людей. Серед них — дитина.

У столиці триває розбір завалів житлового будинку, під якими все ще можуть залишатися люди.

«Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким», — наголосив глава держави Володимир Зеленський.

