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- Київ
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Атака РФ на Київ: до лікарні потрапили немовлята та також вагітна жінка
На стаціонарі зараз п’яти- і восьмимісячні новонароджені діти. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.
До лікарні у Києві через атаку РФ 31 липня потрапили немовлята, а також вагітна жінка.
Про це в етері КИЇВ24 повідомила директорка Департаменту охорони здоровʼя м. Києва Валентина Гінзбург.
«Відомо про 88 постраждалих. 46 людей перебувають на стаціонарному лікуванні — серед них п’ятеро дітей», — зазначає Гінзбург.
Посадовиця уточнила, що на стаціонарі зараз п’яти- і восьмимісячні новонароджені діти. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.
«Серед постраждалих одна вагітна жінка — її стан задовільний», — додає Гінзбург.
Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві збільшилась до 82. Серед них — п’ятимісячна дівчинка. Вже семеро загиблих.