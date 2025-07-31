Атака РФ на Київ: до лікарні потрапили немовлята та також вагітна жінка

Немовля / © pixabay.com

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До лікарні у Києві через атаку РФ 31 липня потрапили немовлята, а також вагітна жінка.

Про це в етері КИЇВ24 повідомила директорка Департаменту охорони здоровʼя м. Києва Валентина Гінзбург.

«Відомо про 88 постраждалих. 46 людей перебувають на стаціонарному лікуванні — серед них п’ятеро дітей», — зазначає Гінзбург.

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Посадовиця уточнила, що на стаціонарі зараз п’яти- і восьмимісячні новонароджені діти. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.

«Серед постраждалих одна вагітна жінка — її стан задовільний», — додає Гінзбург.

Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві збільшилась до 82. Серед них — п’ятимісячна дівчинка. Вже семеро загиблих.