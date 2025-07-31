ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
643
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Київ: до лікарні потрапили немовлята та також вагітна жінка

На стаціонарі зараз п’яти- і восьмимісячні новонароджені діти. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Немовля

Немовля / © pixabay.com

До лікарні у Києві через атаку РФ 31 липня потрапили немовлята, а також вагітна жінка.

Про це в етері КИЇВ24 повідомила директорка Департаменту охорони здоровʼя м. Києва Валентина Гінзбург.

«Відомо про 88 постраждалих. 46 людей перебувають на стаціонарному лікуванні — серед них п’ятеро дітей», — зазначає Гінзбург.

Посадовиця уточнила, що на стаціонарі зараз п’яти- і восьмимісячні новонароджені діти. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.

«Серед постраждалих одна вагітна жінка — її стан задовільний», — додає Гінзбург.

Нагадаємо, кількість постраждалих у Києві збільшилась до 82. Серед них — п’ятимісячна дівчинка. Вже семеро загиблих.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie