Атака по Київщині 14 березня: кількість загиблих зросла

У Київській області після російських ударів зросла кількість жертв до чотирьох.

Наслідки атаки

Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятьох поранених.

Про наслідки повідомили у поліції.

Ситуація у районах:

  • У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та вантажний автомобіль. Загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано.

  • На Обухівщині пошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку та ліфтову шахту.

  • У Броварах пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.

  • На Білоцерківщині пошкоджено господарську будівлю.

Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.

За даними ОВА наслідки ворожої атаки зафіксовано у чотирьох районах Київської області. На місцях працюють усі екстрені служби.

