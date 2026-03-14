Атака по Київщині 14 березня: кількість загиблих зросла
У Київській області після російських ударів зросла кількість жертв до чотирьох.
Російські війська продовжують завдавати ударів по Київській області. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятьох поранених.
Про наслідки повідомили у поліції.
Ситуація у районах:
У Вишгородському районі пошкоджено складське приміщення та вантажний автомобіль. Загинув чоловік, ще двох людей госпіталізовано.
На Обухівщині пошкоджено покрівлю багатоповерхового будинку та ліфтову шахту.
У Броварах пошкоджено складські приміщення, гуртожиток, теплицю, два приватні будинки та відділення пошти. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення.
На Білоцерківщині пошкоджено господарську будівлю.
Нагадаємо, росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами.
За даними ОВА наслідки ворожої атаки зафіксовано у чотирьох районах Київської області. На місцях працюють усі екстрені служби.