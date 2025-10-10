- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 3014
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака по Києву: зміниться рух метро
Рух поїздів на ділянці від «Печерська» до «Червоного хутора» тимчасово неможливий.
У Києві через складну енергетичну ситуацію, спричиненою масованою атакою РФ, 10 жовтня рух поїздів метрополітену розпочався зі змінами.
Про це повідомили у КМДА.
Зокрема, на червоній лінії поїзди курсують між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна», інтервал руху — 6 хвилин.
На синій лінії поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки», інтервал руху — 6 хвилин.
На зеленій лінії поїзди курсують між станціями «Сирець» — «Видубичі», інтервал руху — 7 хвилин. Водночас рух поїздів на ділянці від «Славутич» до «Червоного хутора» тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.
Попри проблеми з електропостачанням у столиці Київська кільцева електричка курсуватиме за планом.
Нагадаємо, внаслідок ворожого удару по Києву у частині столиці зникло світло та виникли проблеми з водопостачанням.
У ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.