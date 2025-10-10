Атака по Києву: зміниться рух метро

© УНІАН

Реклама

У Києві через складну енергетичну ситуацію, спричиненою масованою атакою РФ, 10 жовтня рух поїздів метрополітену розпочався зі змінами.

Про це повідомили у КМДА.

Зокрема, на червоній лінії поїзди курсують між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна», інтервал руху — 6 хвилин.

Реклама

На синій лінії поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» — «Теремки», інтервал руху — 6 хвилин.

На зеленій лінії поїзди курсують між станціями «Сирець» — «Видубичі», інтервал руху — 7 хвилин. Водночас рух поїздів на ділянці від «Славутич» до «Червоного хутора» тимчасово неможливий через складну енергетичну ситуацію.

Попри проблеми з електропостачанням у столиці Київська кільцева електричка курсуватиме за планом.

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару по Києву у частині столиці зникло світло та виникли проблеми з водопостачанням.

Реклама

У ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.