Атака по Києву: загиблі, руйнування та пожежі

Унаслідок нічної атаки на столицю, в ніч проти 29 листопада, загинула 1 людина. Також є постражадалі, серед них- дитина.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Ситуація у районах Києва:

У Дарницькому районі уламки впали на покрівлю 2-поверхової будівлі.

У Дніпровському районі внаслідок влучання уламків БпЛА в один з будинків житлового комплексу, пошкоджені 2 поверхи, виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідували.

У Шевченківському районі пожежа виникла в 14-поверховому житловому будинку. Пожежу ліквідували.

У Солом’янському районі горів гараж в приватному секторі. Також внаслідок падіння уламків у 25-поверховому житловому будинку сталось загорання утеплювача та часткове руйнування фасаду кількох поверхів. Горіли і припарковані поруч автомобілі. Наразі пожежу ліквідували.

Крім цього, було зафіксоване падіння уламків на дах 17-поверхового житлового будинку, без подальшої пожежі.

У Святошинському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння на 2 поверсі. Наразі пожежу ліквідували. Також через падіння уламків пожежа сталася у приватному секторі.

На всіх локація тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожої атаки.

Раніше повідомлялося про те, що Київ перебуває під масованою атакою.