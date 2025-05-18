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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3370
Час на прочитання
1 хв

Атака по Києву: влада повідомила про наслідки

Постраждалих у Києві через обстріл РФ, попередньо, немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедами"

Атака "Шахедами" / © ТСН.ua

Вночі 18 травня російські війська вдарили по Києву. Внаслідок атаки виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі.

Про це повідомляє КМВА.

"Без пожежі та потерпілих”, — наголосили у відомстві.

На місці працюють служби.

Доповнюється…

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Станом на 06:10 18 травня 2025 року зафіксовано падіння уламків збитого російського БпЛА в Голосіївському районі Києва. Пошкоджено дах нежитлової будівлі. Без пожежі та потерпілих.

Мешканців попередили: загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
3370
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