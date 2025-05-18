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- Київ
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Атака по Києву: влада повідомила про наслідки
Постраждалих у Києві через обстріл РФ, попередньо, немає.
Вночі 18 травня російські війська вдарили по Києву. Внаслідок атаки виявлено пошкодження скління вікон квартири житлового будинку в Соломʼянському районі.
Про це повідомляє КМВА.
"Без пожежі та потерпілих”, — наголосили у відомстві.
На місці працюють служби.
Доповнюється…
Нагадаємо, у ніч проти 18 травня у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Станом на 06:10 18 травня 2025 року зафіксовано падіння уламків збитого російського БпЛА в Голосіївському районі Києва. Пошкоджено дах нежитлової будівлі. Без пожежі та потерпілих.
Мешканців попередили: загроза зберігається, ворожі дрони ще фіксують в околицях Києва. Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги.