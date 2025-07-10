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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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2926
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Атака по Києву: повністю знищена станція швидкої допомоги

Під час нічної атаки по Києву, яку влаштувала РФ, була знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Київ. У шести районах є руйнування.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки у Подільському районі.

«У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1», — написав він.

Нагадаємо, у Києві внаслідок російської масованої атаки у ніч проти четверга, 10 липня, загинули дві людини і 16 — дістали травми. Наслідки російського обстрілу фіксують у шести районах.

У столиці горять житлові будинки, автомобілі, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Через численні пожежі у місті фіксується багато диму, киян закликають зачиняти вікна.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2926
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