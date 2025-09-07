Атака по Києву: горить урядова будівля

Київ пережив атаку / © Getty Images

У Печерському районі Києва внаслідок ймовірного збиття ворожого БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його даними, рятувальники працюють на місці.

«У Святошинському районі знову палають складські приміщення. Там теж екстрені служби на місці», — уточнив він.

«Суспільне» з посиланням на джерела повідомляє, що у Печерському районі горить будівля Кабміну.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки на Київ у ніч проти 7 вересня загинули дві людини. За даними КМВА та Віталія Кличка, рятувальники деблокували з-під завалів будинку у Святошинському районі тіла молодої жінки та дитини віком до одного року.

Ще 11 жителів отримали поранення. Частина з них отримали допомогу медиків на місці, п’ятьох людей госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці.

За даними ДСНС, у Святошинському районі пошкоджено кілька багатоповерхівок: у дев’ятиповерховому будинку сталася пожежа від 6 до 9 поверхи та часткове руйнування перекриттів, в іншому — займання на верхніх поверхах, ще в одному — пожежа на 3 поверсі. Також знищені ангар та автомобілі.

У Дарницькому районі зафіксоване влучання у чотириповерховий житловий будинок — пожежа на двох поверхах та часткове руйнування.