Наслідки атаки / © Associated Press

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У ніч проти 7 липня росіяни атакували Київ. Наслідки атаки фіксують у декількох районах столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ситуація у районах, за даними мера

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено фасад адміністративної будівлі, газовутрубу та порожній резервуар. Горіння уламків ліквідували. Потерпілих немає.

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«Також унаслідок падіння уламків БпЛА сталось загоряння автомобіля — пожежу ліквідували. Вибуховою хвилею пошкоджене скління нежитлової будівлі та поруч розташовані автівки», — написав він.

У Солом’янському районі уламки збитого БпЛА впали на автомийку. Пошкоджені авто та труба водопостачання. Пожежі не було, постраждалих, попередньо, теж немає.

У Голосіївському районі уламки БпЛА пошкодили вікна в офісній будівлі. За попередньою інформацією, без постраждалих.

«Також внаслідок влучання уламків БпЛА пошкоджена тепломагістраль великого діаметра. Комунальники вже працюють над ліквідацією аварії. Без послуги гарячого водопостачання лишились близько 500 будівель», — йдеться у повідомленні.

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Серед відключених — як житлові будинки, так і соціальні заклади — школи, медичні установи, а також відомчі обʼєкти. Також пошкоджено віконні конструкції на одному з енергообʼєктів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали удару дронами по Харкову, внаслідок якого пошкоджено житлові багатоповерхівки міста. Кількість постраждалих стрімко зростає — вже понад 20 осіб.