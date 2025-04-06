Росіяни атакували Київщину: є руйнування у трьох районах (фото)

Атака РФ на Київщину

Реклама

Уночі ворог провів масовану комбіновану атаку БпЛА та ракетами на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це написав голова Київської ОВА Микола Колашник.

Наслідки атаки фіксуються у трьох районах:

Реклама

Броварський район. Зазнали руйнувань 2 будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції.

Бучанський район. Пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні.

Фастівський район. Пошкоджено легковий автомобіль.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

“Вкотре звертаюся до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких”, — закликали мешканців.

Раніше пані посол США Бріджет Брінк відреагувала на ракетний удар РФ по Києву та решті України, зазначивши, що атака здійснюється з боку Росії.