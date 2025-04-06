ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2385
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Київщину: є руйнування у трьох районах (фото)

Постраждалих серед населення немає.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Київщину

Атака РФ на Київщину

Уночі ворог провів масовану комбіновану атаку БпЛА та ракетами на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це написав голова Київської ОВА Микола Колашник.

Наслідки атаки фіксуються у трьох районах:

  • Броварський район. Зазнали руйнувань 2 будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції.

  • Бучанський район. Пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні.

  • Фастівський район. Пошкоджено легковий автомобіль.

Оперативні групи продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

“Вкотре звертаюся до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Бережіть себе та своїх близьких”, — закликали мешканців.

Раніше пані посол США Бріджет Брінк відреагувала на ракетний удар РФ по Києву та решті України, зазначивши, що атака здійснюється з боку Росії.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie