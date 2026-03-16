Атака на Київщину 14 березня: кількість жертв знову зросла

Обстріл Київської області

Кількість жертв удару РФ по Київщині 14 березня вчергове зросла. У лікарні помер 45-річний чоловік.

Про це повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник.

Що відомо про загиблого

У лікарні від поранень, отриманих під час масованого ворожого обстрілу в ніч на 14 березня, помер чоловік 1981 року народження.

«Лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати його не вдалося», — зазначив Калашник.

Це вже шоста жертва внаслідок обстрілу Київщини, додав він.

«Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Розділяю ваш біль і скорботу. Це неможливо забути. Неможливо пробачити», — завершив посадовець.

Удар по Київщині 14 березня — що відомо

Раніше ми писали, що у ніч проти 14 березня російські війська завдали удару по Броварах на Київщині. Уламки збитого дрона впали неподалік житлового будинку, пошкодивши багатоповерхівки, автомобілі та інші об’єкти. Спершу інформували, що внаслідок атаки загинули троє людей: двоє у гуртожитку, ще одна людина — в іншій локації. Є щонайменше 9 поранених, серед яких людина у дуже тяжкому стані.

Згодом кількість загиблих на Київщині після удару РФ збільшилася до п’яти людей. Стало відомо, що чергова жертва підтвердилася у Броварах — помер чоловік 1970 року народження. Так, у цьому місті загинуло чотири особи. Ще одну людину російські війська вбили у Вишгородському районі Київської області. Загальна кількість жертв атаки 14 березн становила п’ятеро людей.