Київ
611
2 хв

Атака на Київ: зруйновано інститут, книгарні, арт-простори та знамениту пам’ятку (фото)

У приміщеннях вибиті вікна, зіпсоване майно. Проте деякі магазини відчинені для відвідувачів.

Віра Хмельницька
Художні майстерні Київського інституту автоматики / © Суспільне

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві внаслідок нічної атаки постраждали книгарні та мистецькі простори, зокрема два книжкові магазини Readeat та «КнигоЛенд», а також художні майстерні, розташовані у приміщенні Київського інституту автоматики.

Про це повідомляє, зокрема, «Суспільне».

За даними джерела, в інституті вибиті вікна, частково зруйновані стіни, стелі та внутрішні приміщення.

Наслідки атаки по Києву 28 серпня

Будівля розташована на вулиці Нагірній, 22.

Наслідки атаки по Києву 28 серпня / © Суспільне

Наслідки атаки по Києву 28 серпня / © Суспільне

Останніми роками частина приміщень здавалися в оренду під творчі майстерні. 2020-го на базі інституту також було відкрито музей сучасного мистецтва.

Наслідки атаки по Києву 28 серпня / © Суспільне

Наслідки атаки по Києву 28 серпня / © Суспільне

Удар по книгарнях

У центрі Києва на вулиці Антоновича постраждала книгарня Readeat. Власник мережі Дмитро Феліксов повідомив, що серйозних руйнувань немає, проте ударна хвиля вибила шибки, а обладнання та книжки вкрилися пилом і брудом. Незважаючи на це, заклад продовжує працювати.

Ще одна книгарня, «КнигоЛенд», розташована біля станції метро «Олімпійська», теж зазнала пошкоджень: вибиті вікна, зіпсоване майно та частина книжок. Проте магазин залишається відчиненим для відвідувачів.

«Будинок з комахами» зазнав пошкоджень

Від ворожої атаки постраждав і «Будинок з комахами» у Києві — пам’ятка на вулиці Володимирській, 93. Це історична будівля, яка має фасадну декорацію у вигляді рельєфних зображень комах.

Будинок з комахами в Києві / Фото: Дмитро Перов

Будинок з комахами в Києві / Фото: Дмитро Перов

Наразі внаслідок обстрілу РФ у будинку вибиті шибки, пошкоджено перекриття і дах. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов. Також частково зруйновані спеціальні консерваційні панелі, які захищали пам’ятку від дощу.

Будинок з комахами в Києві / Фото: Дмитро Перов

Будинок з комахами в Києві / Фото: Дмитро Перов

«Тепер це все понівечено… в будинку вибиті шибки, повилітали спеціальні консерваційні панелі, якими памʼятка була закрита від опадів до початку її реставрації», — написав він.

Також відомо, що від атаки на Київ 28 серпня постраждали кав’ярні в ЖК «Нова Англія», Honey, сортувальне депо «Нової пошти», офіси редакцій «Радіо Свобода» та «Української правди».

Нагадаємо, повітряна тривога в Києві тієї ночі тривала близько 11 годин. Російська армія застосувала «Шахеди» та ракети. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 19 людей, серед них — діти, понад 40 осіб зазнали поранень.

Пошкоджено житлові будинки в Дарницькому районі. В цій локації повністю зруйновано під’їзд 5 поверхового будинку. Побило багатоповерхівки і у Дніпровському, Голосіївському, Шевченківському, Деснянському районах. Всього по Києву одночасно працюють понад 500 рятувальників, які розбирають завали.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жінка шукає ДОНЬКУ з ОНУЧКОЮ, а ЧОЛОВІК — ДРУЖИНУ! РІДНІ біля РУЇН у КИЄВІ сподіваються на ДИВО!

611
