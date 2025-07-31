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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака на Київ: один постраждалий та пошкодження на семи локаціях у столиці

У Києві зафіксовано пошкодження на семи локаціях через атаку, є один постраждалий у Соломʼянському районі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

Пошкодження чи загоряння внаслідок російської атаки на Київ 31 липня 2025 року зафіксовані на шести локаціях у Соломʼянському районі та на одній - у Святошинському. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

  • Одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі столиці.

  • Атака на столицю триває.

  • Не залишайте укриттів.

В Соломʼянському районі внаслідок атаки постраждав чоловік, йому надається допомога.

Уточнив інформацію про потерпілого начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше розпочалася нова масована атака дронів на Київ: влада про перші наслідки.

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