Удар по серцю Києва: уламки впали на Майдані і не тільки, ПС звітують про "нетипову" атаку

Атака на Київ / © ТСН

Російська армія вранці 16 березня атакувала Київ дронами. Наслідки ворожих ударів зафіксовані у трьох районах столиці. Зокрема, уламки впали на Майдані Незалежності. Водночас під час тривоги працівники ТЦК та СП разом із поліцією перекривали Броварський проспект.

У понеділок близько 8:30 у Києві була оголошена повітряна тривога: влада попереджала про загрозу ударів російськими безпілотниками. Невдовзі після цього у столиці прогриміли вибухи, працювала протиповітряна оборона.

Наслідки атаки на Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитого російського дрона впали у самому центрі столиці. Минулося без пожеж та постраждалих.

Очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про наслідки атаки у Шевченківському районі столиці. За попередніми даними, там також не було постраждалих.

У Солом’янському районі частини російського дрона впали на відкритій місцевості.

У Святошинському районі уламки впали на нежитловій території. Там загорілася трава.

Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко поінформував, що окупанти намагаються завдати удару по критичній інфраструктурі Києва та області.

Уламки впали на Майдані Незалежності

Під час ранкової атаки на столицю уламки російського БпЛА впали на Майдані поряд із Монументом Незалежності. На відео з місця падіння було видно дим. На щастя, стела пошкоджень не зазнала.

На місці падіння уламків працювали криміналісти, які встановлювали тип цього безпілотника. Територія була обгороджена червоно-білою стрічкою, але згодом її прибрали.

На місці видно чорний слід на плитці від уламків.

Дата публікації 10:06, 16.03.26

Перекриття Броварського проспекту

Зауважимо, кореспондентка ТСН.ua повідомила, що під час ранкової тривоги та атаки на Київ на Броварському проспекті утворився затор через перевірку, яку влаштували працівники поліції разом з ТЦК та СП. Однак перевіряли вибірково.

Друга тривога в Києві через ракетну загрозу

Після першої ранкової атаки у Києві та низці областей знову була оголошена повітряна тривога. Спершу моніторингові канали писали про виходи балістики з Брянська, а згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про швидкісну ціль, яка прямує на Київ із півночі.

«Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння», — інформувала Київська МВА.

«Загроза застосування ворогом ракетного озброєння. Просимо прямувати до укриттів!» — додали там через 10 хв. після першого повідомлення.

Ігнат про атаку на Київ 16 березня

Про деталі ранкової атаки на Київ у ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Нетипова атака сьогодні була вранці близько 9-ї години, де близько 30 плюс дронів різних типів були спрямовані на Київщину. Власне, із не дуже хороших новин — що ті дрони дійсно мають канали зв’язку, там Mesh-мережі використовують та інші канали зв’язку; те, що ворог може ними керувати, вони різних типів: були там і розвідувальні БпЛА, в основному ударні. Ну, із кращих новин, із добрих новин — те, що вони були збиті, майже всі«, — розповів Ігнат.

За його словами, у різних районах столиці, зокрема в центральній частині міста, виявили уламки безпілотників. Наразі фахівці встановлюють їхній тип та аналізують можливі модернізації, які застосовує противник. Зокрема, російські дрони стають менш помітними для систем виявлення і складнішими для придушення засобами радіоелектронної боротьби.

«Була інформація, багато каналів писали про швидкісну ціль, в тому числі і Повітряні сили, тому що було ідентифіковано ціль, яка нагадувала за параметрами польоту крилату ракету. Поки що інформація не підтверджується. Що це було — перешкода чи це була якась хибна ціль, теж встановимо. Поки що немає даних про якісь «прильоти» чи руйнування щодо цієї цілі», — зазначив начальник управління комунікацій ПС.