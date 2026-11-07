Атака на Київ / © ДСНС

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У ніч проти 7 листопада внаслідок російської атаки на Київ постраждали троє людей, серед них дитина. У Солом’янському районі пошкоджені житлові будинки та будівля на території дитячого садка.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху житлової п’ятиповерхівки. Загоряння не виникло, ніхто там не постраждав.

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Ще за трьома адресами вибухова хвиля вибила вікна в п’ятиповерхових будинках. Одна людина травмувалася.

Атака на Київ: серед трьох постраждалих є дитина (фото) (11 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Також рятувальники зафіксували руйнування двоповерхової будівлі на території дитсадка. На іншій локації горіли припаркована вантажівка та нежитлова будівля. Пожежу ліквідували.

За ще двома адресами постраждали двоє людей, зокрема дитина.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про двох постраждалих унаслідок атаки.

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Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житлову п’ятиповерхівку в Солом’янському районі. За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила вікна ще одного п’ятиповерхового будинку.

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