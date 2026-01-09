ТСН у соціальних мережах

Атака на Київ: пожежі та пошкодження будинків у чотирьох районах, медики виїхали на виклики (фото, відео)

Унаслідок ворожої атаки в Києві зафіксували пожежі та пошкодження житлових і нежитлових будівель у Дніпровському, Печерському та Дарницькому районах, до постраждалих виїхали бригади медиків.

Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © ТСН

У Дніпровському районі Києва внаслідок російської атаки 9 січня 2026 року атаки пошкоджено незаселений приватний будинок, а також сталася пожежа на 7-му поверсі житлового 9-поверхового будинку.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Печерському районі зафіксовано пошкодження житлового будинку на рівні 20-го поверху багатоповерхівки. У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося займання гаражів.

За інформацією мера Києва Віталій Кличко, медики отримали виклики за кількома адресами у Печерському районі, а також у Дарницькому та Дніпровському районах. Бригади екстреної допомоги вже виїхали на місця подій.

Екстрені служби працюють, інформація щодо наслідків атаки та можливих постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

