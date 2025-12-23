ТСН у соціальних мережах

Київ
186
2 хв

Атака на Київ: пошкоджено майже десяток будинків у Святошинському районі

Внаслідок обстрілу РФ пошкоджено дахи та вікна сімох будинків, серед постраждалих є дитина.

Наталія Магдик
Обстріл Києва російськими військами 23 грудня

Обстріл Києва російськими військами 23 грудня / © Yan Dobronosov/Facebook

Внаслідок обстрілу Києва російськими військами у Святошинському районі пошкоджено сім будинків, п’ятеро людей отримали поранення, серед них 16-річна дитина.

Про це повідомив очільник РДА Георгій Зантарая у коментарі журналісту Новини.LIVE.

«Попередньо у нас є пошкодження в сім’їх будинках, це місця загального користування, вікна і в будинку позаду дуже сильно пошкоджений дах двох під’їздів. Остаточно у нас 5 людей травмовано, 4 на цій локації, всі госпіталізовані, одна дитина 16 років», — розповів Зантарая.

Він додав, що всі служби працюють на місці, залучено допомогу з інших районів у вигляді покрівельників. «Зараз у цьому будинку теж працюють усі служби. Сподіваємося, що до вечора закриємо всі вікна та дах», — повідомив очільник РДА.

Через пошкодження газових труб на останньому поверсі газ у цьому будинку буде тимчасово відключений, а в решті будинків проводиться обстеження для збереження газопостачання. «Тепло в цьому будинку залишиться, у інших будинках тепло є, ми намагаємося, щоб газ залишився», — додав Зантарая.

Для мешканців організовано оперативний штаб, куди можна подавати заяви та отримувати допомогу. Тимчасові укриття у закладах освіти доступні для людей, щоб зігрітися та отримати гарячі напої.

«Усі служби на місці, штаби відкриті, ви можете звернутися для отримання допомоги», — підсумував Георгій Зантарая.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 грудня ворог безпілотниками атакував столицю, внаслідок обстрілу постраждало п’ять людей, двоє знаходяться у важкому стані.

186
