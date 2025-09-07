- Дата публікації
Атака на Київ: поліція показала наслідки (відео)
Внаслідок комбінованого удару ворога по Києву є травмовані та загиблі люди.
Під час найжорстокішої за всю війну атаки РФ по Україні, вкотре від комбінованого удару ворога по Києву загинули люди.
Про це повідомляють на офіційному каналі патрульної поліції України.
Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення та автомобілі. На жаль, є травмовані та загиблі.
«Ми знову всю ніч були поряд та рятували людей від ворожих обстрілів. Ризикуючи власним життям та здоров’ям, ми забезпечували проїзд спецтранспорту, регулювали дорожній рух та евакуювали громадян у безпечні місця», — йдеться у повідомленні патрульних поліцейських.
Станом на 15:20 7 вересня рятувальні операції тривають.
Як повідомляє джерело, під час ворожої атаки травмувань зазнав і патрульний. Екіпаж саме перекривав рух, як неподалік від них впала ракета. Механічних пошкоджень зазнав службовий автомобіль, а патрульного ушпиталили.
«Ми продовжуємо боротися та ніколи не зупинимося. Тож не нехтуйте сигналами тривоги: почувши сирену, негайно перейдіть до найближчого укриття і залишайтеся там до відбою», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, проти ночі 7 вересня Росія масштабно атакувала Україну. Було випущено 818 дронів та ракет. Це найбільша атака від початку війни, внаслідок якої, зокрема загинув малюк.
Зокрема, 9 крилатих ракет Іскандер-К випустили із Курської області, а 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 — із ТОТ Криму. 90% усіх запущених засобів ураження було знищено.