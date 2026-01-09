Атака на Київ: кількість потерпілих зростає, є займання в торговому центрі

Дрон / © ТСН.ua

Унаслідок чергової російської атаки на Київ 9 січня зростає кількість потерпілих. Станом на цей момент відомо про чотирьох постраждалих.

За повідомленням начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку — попередньо без пошкоджень. За іншою адресою в цьому ж районі пошкоджено дах триповерхового будинку.

У Дарницькому районі внаслідок атаки росіян сталося займання в житловому будинку на рівні 9–10 поверхів.

Крім того, у Деснянському районі зафіксовано займання на території торгівельного центру. На всіх локаціях працюють екстрені служби, інформація щодо наслідків атаки та стану потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.