Атака на Київ: експерт розповів, чим вдарила Росія по багатоповерхівці на Солом’янці

Атака на Київ / © ДСНС

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За офіційними даними, ракета Х-101 влучила у житлову багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва, повністю знищивши один із під’їздів від 9-го поверху до фундаменту.

Про це повідомив президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі «Київ24».

Він підтвердив, що йшлося про немодифіковану крилату ракету Х-101. За його словами, ракета проникає всередину будинку, підривається, викликаючи гравітаційний обвал панельних конструкцій. Унаслідок цього руйнується цілий сегмент будівлі.

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Хазан також звернув увагу на спільну тактику РФ та Ірану: у відповідь на удари по військових об’єктах вони цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру. Він навів приклад аналогічної атаки в Ізраїлі, де ракета потрапила у лікарню.

За словами експерта, світ уже бачить справжнє обличчя російської війни проти мирного населення. Влучання по житловим будинкам, лікарням і об’єктам цивільної інфраструктури стали типовими для тактики агресора.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Київ зазнав масштабної атаки з боку Росії — окупанти використали ракети, дрони та касетні боєприпаси. Руйнування зафіксовані у семи районах міста. Найбільше постраждав будинок у Солом’янському районі, де ракета знищила цілий під’їзд дев’ятиповерхівки. Загальна кількість жертв сягнула 28 осіб.