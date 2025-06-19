ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
456
Час на прочитання
1 хв

Атака на Київ: експерт розповів, чим вдарила Росія по багатоповерхівці на Солом’янці

У ніч проти 17 червня російська ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку в Києві. Під’їзд зруйнований до фундаменту.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

За офіційними даними, ракета Х-101 влучила у житлову багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва, повністю знищивши один із під’їздів від 9-го поверху до фундаменту.

Про це повідомив президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі «Київ24».

Він підтвердив, що йшлося про немодифіковану крилату ракету Х-101. За його словами, ракета проникає всередину будинку, підривається, викликаючи гравітаційний обвал панельних конструкцій. Унаслідок цього руйнується цілий сегмент будівлі.

Хазан також звернув увагу на спільну тактику РФ та Ірану: у відповідь на удари по військових об’єктах вони цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру. Він навів приклад аналогічної атаки в Ізраїлі, де ракета потрапила у лікарню.

За словами експерта, світ уже бачить справжнє обличчя російської війни проти мирного населення. Влучання по житловим будинкам, лікарням і об’єктам цивільної інфраструктури стали типовими для тактики агресора.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Київ зазнав масштабної атаки з боку Росії — окупанти використали ракети, дрони та касетні боєприпаси. Руйнування зафіксовані у семи районах міста. Найбільше постраждав будинок у Солом’янському районі, де ракета знищила цілий під’їзд дев’ятиповерхівки. Загальна кількість жертв сягнула 28 осіб.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie