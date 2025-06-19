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- Київ
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Атака на Київ: експерт розповів, чим вдарила Росія по багатоповерхівці на Солом’янці
У ніч проти 17 червня російська ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку в Києві. Під’їзд зруйнований до фундаменту.
За офіційними даними, ракета Х-101 влучила у житлову багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва, повністю знищивши один із під’їздів від 9-го поверху до фундаменту.
Про це повідомив президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан в ефірі «Київ24».
Він підтвердив, що йшлося про немодифіковану крилату ракету Х-101. За його словами, ракета проникає всередину будинку, підривається, викликаючи гравітаційний обвал панельних конструкцій. Унаслідок цього руйнується цілий сегмент будівлі.
Хазан також звернув увагу на спільну тактику РФ та Ірану: у відповідь на удари по військових об’єктах вони цілеспрямовано атакують цивільну інфраструктуру. Він навів приклад аналогічної атаки в Ізраїлі, де ракета потрапила у лікарню.
За словами експерта, світ уже бачить справжнє обличчя російської війни проти мирного населення. Влучання по житловим будинкам, лікарням і об’єктам цивільної інфраструктури стали типовими для тактики агресора.
Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Київ зазнав масштабної атаки з боку Росії — окупанти використали ракети, дрони та касетні боєприпаси. Руйнування зафіксовані у семи районах міста. Найбільше постраждав будинок у Солом’янському районі, де ракета знищила цілий під’їзд дев’ятиповерхівки. Загальна кількість жертв сягнула 28 осіб.