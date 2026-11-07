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- Київ
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Атака на Київ: двоє постраждалих, пошкоджений дитсадок
У Солом’янському районі столиці внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю дитячого садка.
У Києві відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму офіційному Telegram-каналі.
Також у Солом’янському районі пошкоджено будівлю дитячого садка.
КМВА повідомила про червоний рівень небезпеки та закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.
Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житлову п’ятиповерхівку в Солом’янському районі. За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила вікна ще одного п’ятиповерхового будинку.