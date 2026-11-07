ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
56
Час на прочитання
1 хв

Атака на Київ: двоє постраждалих, пошкоджений дитсадок

У Солом’янському районі столиці внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю дитячого садка.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Києві відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму офіційному Telegram-каналі.

Також у Солом’янському районі пошкоджено будівлю дитячого садка.

КМВА повідомила про червоний рівень небезпеки та закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житлову п’ятиповерхівку в Солом’янському районі. За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила вікна ще одного п’ятиповерхового будинку.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie