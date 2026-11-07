Атака на Київ: двоє постраждалих, пошкоджений дитсадок

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві відомо про двох постраждалих унаслідок російської атаки. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у своєму офіційному Telegram-каналі.

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Також у Солом’янському районі пошкоджено будівлю дитячого садка.

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КМВА повідомила про червоний рівень небезпеки та закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання уламків у житлову п’ятиповерхівку в Солом’янському районі. За іншою адресою вибухова хвиля пошкодила вікна ще одного п’ятиповерхового будинку.

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