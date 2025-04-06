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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
575
Час на прочитання
1 хв

Атака на Київ - ДСНС показала жахливі наслідки обстрілу

Противник вчергове атакував столицю.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

В Оболонському та Дарницькому районах Києва ліквідовані пожежі. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.

Про це повідомило ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

“Внаслідок ворожої атаки на столицю 1 особа загинула, 3 постраждали”, — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Загинула щонайменше одна людина.

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