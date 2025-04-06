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- Київ
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Атака на Київ - ДСНС показала жахливі наслідки обстрілу
Противник вчергове атакував столицю.
В Оболонському та Дарницькому районах Києва ліквідовані пожежі. Тривають роботи з розбору завалів та аварійних конструкцій.
Про це повідомило ДСНС.
“Внаслідок ворожої атаки на столицю 1 особа загинула, 3 постраждали”, — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Загинула щонайменше одна людина.