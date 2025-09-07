ТСН у соціальних мережах

Масована атака на Київ: у поліції розповіли про наслідки (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу загинула 32-річна жінка та її син, постраждали 16 людей.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки 7 вересня

Наслідки атаки 7 вересня / © Національна поліція України

У ніч проти 7 вересня Росія знову здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені, руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах столиці.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України в Telegram.

За інформацію. Правоохоронців, унаслідок нічної атаки військ РФ на Київ загинули двоє людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє поліцейських, які прибули на виклик.

Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де російський снаряд частково зруйнував дев’ятиповерховий житловий будинок. На жаль, з-під завалів рятувальники витягли тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

Крім того, у цьому ж районі зайнялися три багатоповерхівки, а також згоріли автомобілі та складські приміщення. Двоє патрульних, які поспішали на допомогу, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

У Дарницькому районі загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Полум’я охопило третій та четвертий поверхи, при цьому третій поверх частково обвалився.

У Печерському районі пошкоджено дах адміністративної будівлі.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

На місцях влучань працюють усі екстрені служби: поліцейські, рятувальники та медики. Тривають пошуково-рятувальні роботи, а правоохоронці збирають докази чергового воєнного злочину РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 7 вересня Росія здійснила масований обстріл українських міст. Постраждав Київ, Одеса, Кривий Ріг. Противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.

