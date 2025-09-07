- Дата публікації
Масована атака на Київ: у поліції розповіли про наслідки (фото)
Внаслідок ворожого обстрілу загинула 32-річна жінка та її син, постраждали 16 людей.
У ніч проти 7 вересня Росія знову здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені, руйнування зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах столиці.
Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України в Telegram.
За інформацію. Правоохоронців, унаслідок нічної атаки військ РФ на Київ загинули двоє людей, ще 16 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє поліцейських, які прибули на виклик.
Найбільших руйнувань зазнав Святошинський район, де російський снаряд частково зруйнував дев’ятиповерховий житловий будинок. На жаль, з-під завалів рятувальники витягли тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина.
Крім того, у цьому ж районі зайнялися три багатоповерхівки, а також згоріли автомобілі та складські приміщення. Двоє патрульних, які поспішали на допомогу, отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані.
У Дарницькому районі загорівся п’ятиповерховий житловий будинок. Полум’я охопило третій та четвертий поверхи, при цьому третій поверх частково обвалився.
У Печерському районі пошкоджено дах адміністративної будівлі.
На місцях влучань працюють усі екстрені служби: поліцейські, рятувальники та медики. Тривають пошуково-рятувальні роботи, а правоохоронці збирають докази чергового воєнного злочину РФ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 7 вересня Росія здійснила масований обстріл українських міст. Постраждав Київ, Одеса, Кривий Ріг. Противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування.