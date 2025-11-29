Вночі і зранку РФ атакувала Київ з усіх боків: місто без світла і води, є загиблі та руйнування будинків

Атака на Київ.

Київ від пізнього вечора перебуває під масованих ударом російської армії. Протягом ночі та зранку 29 листопада армія РФ запускала по столиці безпілотники, різні ракети на навіть аеробілістику “Кинджали”. Щонайменше дві людини загинули. Понад десять - постраждало, зокрема дитина.

Що відомо про потужну атаку на Київ та її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Дві хвилі атаки на Київ

Повітряну тривогу в Києві оголосили близько 23:00 через загрозу безпілотників. Близько опівночі у столиці пролунали перші вибухи. Вже посеред ночі до дронів додалась і балістика.

Нова хвиля атаки на місто розпочалася зранку. Близько шостої та після сьомої у Києві знову пролунали сильні вибухи. Зокрема, на місто летіли “Кинджали”.

Згідно із даними деяких моніторів, до Києва заходили понад 20 дронів, загалом над Київщиною зафіксовано до 80 ворожих безпілотників.

У кількох районах фіксують наслідки російського обстрілу. У кількох районах сталися падіння уламків на відкритих територіях чи поруч з будівлями. Втім, внаслідок атаки сталися пошкодження житлових приватних будинків та багатоповерхівок.

Загиблі та потерпілі

Вночі місцева влада повідомила про одну загиблу людину. Зранку очільник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість жертв зросла до двох.

Станом на 08:00 відомо про 15 потерпілих через російський обстріл. Зокрема, шестеро осіб опинилися у лікарні.

Пів Києва без світла і води

Мер Києва Віталій Кличко близько 07:30 повідомив, що без електроенергії залишилася західна частина столиці. Енергетики працюватимуть над відновленням енергопостачання.

Окрім того, у житлових будинках правого берега знижений тиск води в системах водопостачання.

Влучання у будинки

Зранку у Дарницькому та Дніпровському районах Києва зафіксовано влучання ракет у житлові будинки. На Дарниці сталося падіння уламків ракети в дворі дев’ятиповерхівки, а за іншою адресою - влучання уламків у житловий будинок.

За даними влади, у Дніпровському районів є влучання уламків БпЛА в один з десятиповерхових будинків Житлового комплексу. Пошкоджено два поверхи, виникла пожежа. Розбір конструкцій триває. Місцеві Телеграм-канали публікують наслідки “прильоту”.

Фото з висоти на пошкоджену багатоповерхівку в ЖК.

На Солом’янці внаслідок падіння уламків сталося займання на першому-другому поверхах 25-поверхового житлового будинку. часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі.

Вночі у Шевченківському районі пошкоджено 14-поверховий житловий будинок, внаслідок чого загорілися квартири на 4-5 поверхах. На ранок пожежу вже ліквідовано.

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Київ інфо.

У Святошинському районі зафіксовано влучання уламків БпЛА у під’їзд 3-поверхового житлового будинку. Сталося займання. Рятувальники врятували дитину. Втім, з-під уламків було деблоковано тіло загиблого. Розбір завалів триває.

