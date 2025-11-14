Атака на Київ 14 листопада: коли повернуть світло й тепло до домівок

Опалення / © unsplash.com

Реклама

У Києві ліквідовують наслідки нічної атаки РФ, яка спричинила перебої зі світлом і теплом. Речниця КМВА заявила, що проблеми локалізовані та будуть усунені «до кінця доби або протягом кількох днів».

Про це Катерина Поп повідомила в ефірі телемарафону.

За словами речниці КМВА, всі виклики, пов’язані з енерго- й теплопостачанням у столиці, вже взяті в роботу.

Реклама

«Всі проблеми, які були, повністю локалізовано. Найімовірніше, питання стосовно енерго- й теплопостачання до кінця доби або протягом кількох днів буде усунуте», — заявила Поп.

Водночас вона звернула увагу на важливу деталь: деякі з виявлених проблем виявилися локальними і навіть не пов’язані безпосередньо з нічним обстрілом.

«Вони є локальними і не викликані цією атакою, просто ризиковано було продовжувати експлуатувати тепломережу в такому режимі після атаки. Тому вирішили її екстрено відновлювати», — пояснила представниця міської адміністрації.

Нагадаємо, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.

Реклама

Від масованої атаки серйозно постраждала Київська область. Зафіксовано наслідки ворожої атаки у пʼяти районах області. Відомо про шістьох постраждалих.

Під ворожим ударом опинилися обʼєкти критичної інфраструктури регіону.