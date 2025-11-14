ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Атака на Київ 14 листопада: коли повернуть світло й тепло до домівок

Влада Києва пообіцяла швидко повернути світло й тепло киянам після нічного удару.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Опалення

Опалення / © unsplash.com

У Києві ліквідовують наслідки нічної атаки РФ, яка спричинила перебої зі світлом і теплом. Речниця КМВА заявила, що проблеми локалізовані та будуть усунені «до кінця доби або протягом кількох днів».

Про це Катерина Поп повідомила в ефірі телемарафону.

За словами речниці КМВА, всі виклики, пов’язані з енерго- й теплопостачанням у столиці, вже взяті в роботу.

«Всі проблеми, які були, повністю локалізовано. Найімовірніше, питання стосовно енерго- й теплопостачання до кінця доби або протягом кількох днів буде усунуте», — заявила Поп.

Водночас вона звернула увагу на важливу деталь: деякі з виявлених проблем виявилися локальними і навіть не пов’язані безпосередньо з нічним обстрілом.

«Вони є локальними і не викликані цією атакою, просто ризиковано було продовжувати експлуатувати тепломережу в такому режимі після атаки. Тому вирішили її екстрено відновлювати», — пояснила представниця міської адміністрації.

Нагадаємо, в ніч проти 14 листопада російські окупанти влаштували черговий масований комбінований удар. Загалом ворог запустив по Україні 19 ракет і 430 безпілотників.

Від масованої атаки серйозно постраждала Київська область. Зафіксовано наслідки ворожої атаки у пʼяти районах області. Відомо про шістьох постраждалих.

Під ворожим ударом опинилися обʼєкти критичної інфраструктури регіону.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie