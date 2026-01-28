Журналіст героїчно врятував дитину з палаючої квартири: що кажуть сусіди та очевидці удару РФ по Білгородці

Місце трагедії / Фото Мар’ян Кушнір

У ніч проти 28 січня російські війська вкотре атакували Київщину. Під ударом опинилася Білогородка. Там російський дрон забрав життя подружжя. Їхню 4-річну доньку врятував воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір.

Все, що відомо про інцидент, зібрав ТСН.ua.

Що відомо про атаку на багатоповерхівку в Білогородці

Російський дрон атакував житловий комплекс у Білогородці. Через обстріл спалахнув дах та верхній поверх.

«У квартирі в момент атаки були люди. Це — чоловік і жінка. Там вони і загинули. За словами очевидців, у подружжя є 4-річна дитина. Її вдалось врятувати», — каже кореспондентка ТСН Аліна Лісова з місця події.

Рятувальники ліквідували пожежу. На місці обстрілів працює поліція.

Кореспондент NV уточнив, що пряме влучання «шахеда» сталося в двоярусну квартиру багатоповерхівки у Білогородці. На першому ярусі були діти, а на другому — батьки.

Що каже сам журналіст-рятівник

Мар’ян розповідає, що в момент атаки перебував вдома і спочатку подумав, що це вибухнув газ.

«Маю вдома медичний тактичний рюкзак, тож побіг допомагати. У цьому хаосі я побачив привідчинені двері в цій квартирі, відкрив їх, побачив, що лежить дівчинка в ковдрі на ліжку, плаче і кричить „Мама“. А мама на другому поверсі, і саме там була пожежа. Я взяв на руки дівчинку, виніс, забрав звідти», — зазначив він.

«Я був вдома, почув вибух. Дрон врізався у дах нашого будинку, у верхню двоповерхову квартиру. Я побачив пожежу, схопив редакційний тактичний рюкзак, і побіг нагору, шукати місце, де відбувся вибух. Побачив привідчинені двері в місці, куди було влучання. Відчинив їх — і побачив дитину, яка лежала на дивані, закутана у ковдру, плакала, кричала, кликала маму. Я побачив вогонь, який розповсюджувався вже зверху. Зрозумів, що батьки, скоріше за все, спали на другому поверсі. Я бігом дитину забрав з дивана, виніс з квартири, віддав її одному з сусідів і побіг назад всередину. Думав, що, можливо, там люди будуть ще живі. Але вогонь вже дуже сильно розповсюдився. Із того, що мені потім стало відомо, дрон влучив так, що цих двох людей — чоловіка і жінку, їх привалило, і вони там і загинули», — додає журналіст у коментарі «Радіо Свобода»

Кушнір зізнається, що за 10 років роботи воєнкором бачив чимало жахів війни, але цей випадок став для нього одним із найважчих емоційно.

«Дівчинка, коли я її виніс, вона почала дуже плакати, а потім сильно труситися, вона обійняла мене. І тоді мені стало дуже боляче. За 10 років війни я ніколи не мав таких відчуттів, як зараз, тримаючи на руках чотирирічну дитину, яка плаче, усвідомлюю, що її мама мертва», — додав журналіст.

Проте героєм себе Мар’ян не вважає.

«Я не герой, я просто опинився в тому місці і зробив, що мав. Ляпнув і понеслось. Герої — це воїни, рятівники, медики і ще багато тих, хто щодня нас рятує від вбивств Росією українців», — зазначив він.

Що відомо про постраждалу родину

Дитина не постраждала. Максима та 4-річну Мілану забрав рідний батько хлопця, який приїхав на місце трагедії. За словами сусідів, старшому брату сьогодні виповнюється 20 років.

Розповіді сусідів

«Хлопці (рятувальники — Ред.) не могли туди дійти, бо це був епіцентр ураженняю», — зазначає мешканець сусіднього будинку. «Це (загибле подружжя) дуже добрі люди. Дуже позитивні».

«Подивився за вікно — горить квартира моїх друзів. На жаль було влучання прям у їхню спальню. Побачивши це, я як волонтер, в мене ціль — допомагати, ми зібралися із сусідами і почали готувати чай, каву. Були люди, які відразу виламали двері, скоріш за все, бо була маленька дитина в квартирі і дитина вижила. На превеликий жаль у дівчинки є брат і в нього сьогодні День народження і він залишився без мами», — розповів друг родини Дмитро у коментарі «Суспільному».

Як дізналися Новини.LIVE, подружжя лише нещодавно переїхало до цього будинку.

«Молоді, веселі, щасливі. Їм дуже подобалося жити у цьому комплексі», — згадує сусідка загиблих.

Ще одна сусідка загиблої в Білогородці жінки розповіла у коментарі цьому ж виданню, що дівчинку з палаючої квартири спочатку принесли до її оселі. Маленька Мілана була в одній піжамі, тому жінка її одягнула, і зі своєю власною дитиною, разом із тваринами вийшли на вулицю.

«Це сонячна людину, яку любили всі, хто знав», — відгукується вона про загиблу.

Світлана була власницею салону краси у постраждалому ЖК. Зараз сусіди і знайомі приносять квіти до цього салону.

«Все вона зрозуміла. Але ви ж розумієте, як мозок працює. Вона чітко запитувала, що трапилося з її мамою, бо вона бачила спалах, вона бачила пожежу і вибух», — додає сусідка.

Що відомо про журналіста Кушніра

Як зазначається на профілі самого журналіста у «Радіо Свобода», Мар’ян Кушнір працює у цьому виданні вже 11 років, висвітлює події російсько-української війни як фронтовий кореспондент. У березні 2022 року отримав контузію під час зйомок штурмових дій під час відбиття російського наступу на Київщині.

Протягом усіх років війни, спочатку АТО/ООС, а потім і повномасштабної, він документує бойові дії на всіх гарячих напрямках — на Київщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині.

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко додає про свого колегу, що Марʼян Кушнір працює у найгарячіших точках фронту і це не вперше рятує цивільних.

«З села на лінії фронту вивіз дівчинку з мамою. В той час, як евакуація в це село вже не їздила і навіть військові ходили з обережністю», — розповіла вона.

