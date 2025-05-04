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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2000
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів по Києву: які райони постраждали та які наслідки

Унаслідок нічної атаки дронів ЗС РФ, яка сталась 4 травня, деякі райони столиці постраждали від падіння уламків.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Атака по Києву 4 травня

Атака по Києву 4 травня / © Національна поліція України

Вночі Київ пережив чергову повітряну атаку, яка тривала одну годину.

Про наслідки повідомили у КМВА.

Зокрема, унаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:

Оболонський район:

  • займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю

  • загоряння 7 автомобілів на відкритій місцевості

  • падіння уламків в подвір’ї будинку

  • пошкодження будівлі дитячого садочку

Шевченківський район:

  • падіння уламків та займання в нежитловій зоні

Святошинський район:

  • загорання трьох одноповерхових приватних будинків

Наразі, всі осередки займання ліквідовано.

Раніше повідомлялося, що 11 осіб отримали травмування різного ступеню. Серед них — 2 дитини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2000
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