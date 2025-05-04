- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 2000
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака дронів по Києву: які райони постраждали та які наслідки
Унаслідок нічної атаки дронів ЗС РФ, яка сталась 4 травня, деякі райони столиці постраждали від падіння уламків.
Вночі Київ пережив чергову повітряну атаку, яка тривала одну годину.
Про наслідки повідомили у КМВА.
Зокрема, унаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано:
Оболонський район:
займання на верхніх поверхах багатоповерхівки з розповсюдженням на покрівлю
загоряння 7 автомобілів на відкритій місцевості
падіння уламків в подвір’ї будинку
пошкодження будівлі дитячого садочку
Шевченківський район:
падіння уламків та займання в нежитловій зоні
Святошинський район:
загорання трьох одноповерхових приватних будинків
Наразі, всі осередки займання ліквідовано.
Раніше повідомлялося, що 11 осіб отримали травмування різного ступеню. Серед них — 2 дитини.