Атака дронів на Київщину: в Бучі поранено чоловіка та сталася масштабна пожежа (фото наслідків)

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Реклама

У ніч проти 2 жовтня Росія атакувала Київщину безпілотниками.

Про це повідомив ДСНС України у Telegram та оприлюднив фото наслідків.

Внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.

Реклама

«Вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі санаторію, який не функціонує. Пожежу ліквідовано о 02:13 на площі 600 м². Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження», — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Начальник Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що у чоловіка уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.

Очільник області підкреслив, що ворог навмисне атакує мирні населені пункти, намагаючись «знищити саме життя».