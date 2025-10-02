- Дата публікації
- Київ
Атака дронів на Київщину: в Бучі поранено чоловіка та сталася масштабна пожежа (фото наслідків)
Внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка, у нього уламкове поранення правої гомілки. Наразі поранений госпіталізований до місцевої лікарні.
У ніч проти 2 жовтня Росія атакувала Київщину безпілотниками.
Про це повідомив ДСНС України у Telegram та оприлюднив фото наслідків.
Внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка.
«Вночі у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі санаторію, який не функціонує. Пожежу ліквідовано о 02:13 на площі 600 м². Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження», — йдеться у повідомленні.
Начальник Київської ОВА Микола Калашник уточнив, що у чоловіка уламкове поранення правої гомілки. Наразі він госпіталізований до місцевої лікарні. Вся необхідна допомога надається.
Очільник області підкреслив, що ворог навмисне атакує мирні населені пункти, намагаючись «знищити саме життя».