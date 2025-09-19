ТСН у соціальних мережах

Атака дронів на Київщину та землетрус на Камчатці: головні новини ночі 19 вересня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 вересня 2025 року:

  • Вибух та ймовірне падіння дрона у Києві: влада закликає залишатися в укриттях Читати далі –>

  • Падіння уламків збитого БпЛА в Києві: пошкоджено тролейбусну мережу Читати далі –>

  • Трамп заявив, що санкції Європи проти Китаю могли б змусити РФ припинити війну Читати далі –>

  • Потужний землетрус сколихнув Камчатку: було попередження про цунамі Читати далі –>

  • Кім Чен Ин поспостерігав за випробуванням нових дронів у КНДР: порадив "прикрутити" їм штучний інтелект Читати далі –>

