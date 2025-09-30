ТСН у соціальних мережах

Київ
519
1 хв

Атака дронів на Київщину: ППО відбила удар, є постраждала та пошкоджені будинки

Постраждала жінка, пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вночі у Київській області працювала ППО

Вночі у Київській області працювала ППО / © ТСН

У ніч проти 30 вересня Росія атакувала Київщину дронами. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

«Чергова нічна ворожа атака дронами на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено», — йдеться у дописі.

У Київській ОВА зазначили, що внаслідок ворожої атаки у Броварському районі постраждала жінка 1950 року народження. У неї гостра реакція на стрес та гіпертонічний криз. Вся необхідна медична допомога була надана на місці.

Пошкоджено житловий приватний будинок, господарчі споруди та автомобіль.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Валерій Романенко повідомив, як часто Росія може масовано бити по Україні цієї осені. Він спрогнозував, що масовані удари по Україні можуть бути один раз на 5-6 діб.

