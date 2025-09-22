ТСН у соціальних мережах

Київ
264
Атака дронів на Київщині: загорілися житлові будинки — ОВА

Рятувальники працюють на місці для ліквідації наслідків атаки.

БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © MIL.IN.UA

У ніч проти 22 вересня Київська область зазнала атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, у Бориспільському районі внаслідок удару загорівся триповерховий житловий будинок, а також виникла пожежа у двох приватних будинках.

Наразі на місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація загорянь. Інформація про постраждалих поки що не надходила.

«Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — звернувся очільник області.

Раніше повідомлялося, що у Києві та області в ніч проти 22 вересня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 22 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

264
