Атака дронів на Київщині: загорілися житлові будинки — ОВА
Рятувальники працюють на місці для ліквідації наслідків атаки.
У ніч проти 22 вересня Київська область зазнала атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
За його словами, у Бориспільському районі внаслідок удару загорівся триповерховий житловий будинок, а також виникла пожежа у двох приватних будинках.
Наразі на місцях працюють оперативні служби, триває ліквідація загорянь. Інформація про постраждалих поки що не надходила.
«Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — звернувся очільник області.
Раніше повідомлялося, що у Києві та області в ніч проти 22 вересня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 22 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.