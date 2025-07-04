ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
3171
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів на Київ: наслідки зафіксовані у 13 локаціях

Атака на Київ триває вже кілька годин поспіль.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Станом на зараз наслідки російської атаки фіксують на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.

Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.

  • Багато постраждалої житлової забудови.

  • Одночасно атака не припиняється, дуже багато цілей над Києвом. Наші працюють по російських дронах в усіх районах. 

  • Залишайтеся в укриттях. Людське життя - найважливіше!

  • Святошинський район. Пожежа у дворі житлового будинку. Деталі уточнюємо.

Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie