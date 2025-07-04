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Атака дронів на Київ: наслідки зафіксовані у 13 локаціях
Атака на Київ триває вже кілька годин поспіль.
Станом на зараз наслідки російської атаки фіксують на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах.
Про це інформує начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у повідомленні у соціальних мережах.
Багато постраждалої житлової забудови.
Одночасно атака не припиняється, дуже багато цілей над Києвом. Наші працюють по російських дронах в усіх районах.
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Святошинський район. Пожежа у дворі житлового будинку. Деталі уточнюємо.
Нагадаємо, що Київ атакують російські дрони: сталася пожежа