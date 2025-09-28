ТСН у соціальних мережах

1046
1 хв

Атака дронами на Київ: уламки пошкодили житлові будинки та автомобілі, є поранені

У столиці вночі пролунали вибухи — уламки збитих дронів пошкодили житлові будинки, авто та приватні садиби, є поранені.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 28 вересня Київ зазнав чергової ворожої атаки безпілотників. Унаслідок падіння уламків у кількох районах столиці пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, автомобілі, а також приватні домоволодіння. Відомо про двох госпіталізованих постраждалих.

  • У Дарницькому районі уламки впали на припарковані авто та проїжджу частину — без потерпілих.

  • У Святошинському районі уламки пошкодили двоповерхову нежитлову будівлю, поранено одну людину, пожежу ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на відкриту територію без наслідків.

  • У Солом’янському районі частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа, постраждала одна особа. Вогонь локалізовано, рятувальники продовжують ліквідацію займання. Пошкоджено також нежитлову будівлю та приватне домоволодіння — наслідки уточнюються.

  • У Голосіївському районі уламки впали в приватному секторі на двох локаціях, попередньо без постраждалих.

  • У Дніпровському районі уламки пошкодили припарковані авто, без потерпілих.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки атаки. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

