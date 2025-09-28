Атака дронами на Київ: уламки пошкодили житлові будинки та автомобілі, є поранені

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 28 вересня Київ зазнав чергової ворожої атаки безпілотників. Унаслідок падіння уламків у кількох районах столиці пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, автомобілі, а також приватні домоволодіння. Відомо про двох госпіталізованих постраждалих.

У Дарницькому районі уламки впали на припарковані авто та проїжджу частину — без потерпілих.

У Святошинському районі уламки пошкодили двоповерхову нежитлову будівлю, поранено одну людину, пожежу ліквідовано. Також зафіксовано падіння уламків на відкриту територію без наслідків.

У Солом’янському районі частково зруйновано п’ятиповерховий житловий будинок, виникла пожежа, постраждала одна особа. Вогонь локалізовано, рятувальники продовжують ліквідацію займання. Пошкоджено також нежитлову будівлю та приватне домоволодіння — наслідки уточнюються.

У Голосіївському районі уламки впали в приватному секторі на двох локаціях, попередньо без постраждалих.

У Дніпровському районі уламки пошкодили припарковані авто, без потерпілих.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях, ліквідовуючи наслідки атаки. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.