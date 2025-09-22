- Дата публікації
Атака БпЛА на Київщину: з'явилися кадри руйнувань
У декількох районах Київської області фіксують наслідки російських обстрілів.
Вночі 22 вересня армія РФ атакувала Київщину. Є постраждала людина і руйнування.
Про це повідомляє ДСНС.
Деталі
Як зазначається:
у Борисполі — горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок. Пошкоджень зазнав транспорт і житло. Є потерпілий чоловік 1993 р.н.;
у Малій Олександрівці — пожежа в приватному будинку;
у Вишгородському районі — ліквідовано займання лісової підстилки;
у Фастівському районі — спалахнула пожежа у житловому будинку;
в Обухівському районі — уламки пошкодили багатоповерхівку.
«На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 22 вересня російські війська запустили БпЛА по Київщині. Горіли будинки, та, на щастя, інформація про постраждалих спершу не надходила.
«Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — звертався голова Київської ОВА Микола Калашник.