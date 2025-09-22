ТСН у соціальних мережах

Атака БпЛА на Київщину: з'явилися кадри руйнувань

У декількох районах Київської області фіксують наслідки російських обстрілів.

Катерина Сердюк
Катерина Сердюк
Обстіл Київщини

Обстіл Київщини

Вночі 22 вересня армія РФ атакувала Київщину. Є постраждала людина і руйнування.

Про це повідомляє ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Деталі

Як зазначається:

  • у Борисполі — горіли квартира в багатоповерхівці та приватний будинок. Пошкоджень зазнав транспорт і житло. Є потерпілий чоловік 1993 р.н.;

  • у Малій Олександрівці — пожежа в приватному будинку;

  • у Вишгородському районі — ліквідовано займання лісової підстилки;

  • у Фастівському районі — спалахнула пожежа у житловому будинку;

  • в Обухівському районі — уламки пошкодили багатоповерхівку.

/ © ДСНС

© ДСНС

«На місцях працюють піротехніки ДСНС, проводиться обстеження територій та вилучення небезпечних предметів», — йдеться у повідомленні.

/ © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, вночі 22 вересня російські війська запустили БпЛА по Київщині. Горіли будинки, та, на щастя, інформація про постраждалих спершу не надходила.

«Повітряна тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», — звертався голова Київської ОВА Микола Калашник.

