Атака БпЛА на Київ: влада розповіла про наслідки
Ворог завдав удару по столиці ударними безпілотниками.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників по Києву в ніч проти 26 жовтня чотирнадцять осіб отримали поранення серед них четверо дітей.
Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
«Кількість постраждалих від нічної атаки зросла до 14. Усім надається медична допомога, є госпіталізовані», — йдеться у повідомленні.
У КМВА заявили, що в Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки.
На одній з локації в Деснянському районі уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 жовтня завдали ракетного удару по Києву.