Атака БпЛА на Київ: влада розповіла про наслідки

Ворог атакував Київ / © ДСНС

Внаслідок атаки ворожих безпілотників по Києву в ніч проти 26 жовтня чотирнадцять осіб отримали поранення серед них четверо дітей.

Про це йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

«Кількість постраждалих від нічної атаки зросла до 14. Усім надається медична допомога, є госпіталізовані», — йдеться у повідомленні.

У КМВА заявили, що в Оболонському районі уламками пошкоджено дах багатоповерхівки.

На одній з локації в Деснянському районі уламки БпЛА впали на декілька поверхів житлового будинку.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 26 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч проти 25 жовтня завдали ракетного удару по Києву.