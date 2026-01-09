ТСН у соціальних мережах

Київ
597
1 хв

Атака БпЛА на Київ: у Дарницькому районі дрон впав біля будинку

У Дарницькому районі Києва БпЛА впав у дворі житлового будинку. Внаслідок цього частково зруйновано магазин.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Атака БпЛА на Київ: у Дарницькому районі дрон впав біля будинку

Атака на Київ / © tsn.ua

У ніч проти 9 січня під час чергової повітряної атаки на Київ зафіксовано падіння ворожого безпілотника у Дарницькому районі.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

БпЛА впав безпосередньо у дворі житлового будинку.

«Частково пошкоджений магазин поруч із будинком. Пожежі та потерпілих немає. Також один БпЛА зараз над центром міста», — повідомив Кличко.

За даними Повітряних сил України, ворожі дрони маневрують у повітряному просторі кількох областей, намагаючись прорватися до ключових населених пунктів.

У столиці та низці регіонів України у ніч проти 9 січня лунала низка повітряних тривог через масовану атаку ударних дронів.

