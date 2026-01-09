- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 597
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака БпЛА на Київ: у Дарницькому районі дрон впав біля будинку
У Дарницькому районі Києва БпЛА впав у дворі житлового будинку. Внаслідок цього частково зруйновано магазин.
У ніч проти 9 січня під час чергової повітряної атаки на Київ зафіксовано падіння ворожого безпілотника у Дарницькому районі.
Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.
БпЛА впав безпосередньо у дворі житлового будинку.
«Частково пошкоджений магазин поруч із будинком. Пожежі та потерпілих немає. Також один БпЛА зараз над центром міста», — повідомив Кличко.
За даними Повітряних сил України, ворожі дрони маневрують у повітряному просторі кількох областей, намагаючись прорватися до ключових населених пунктів.
У столиці та низці регіонів України у ніч проти 9 січня лунала низка повітряних тривог через масовану атаку ударних дронів.