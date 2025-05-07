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- Київ
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Атака БпЛА на Київ та область 7 травня: спалахнули потужні пожежі, є постраждалі (фото, відео)
Вранці 7 травня 2025 року Київ зазнав чергової атаки російських ударних безпілотників.
Внаслідок обстрілу РФ дронами 7 травня 2025 року в кількох районах столиці спалахнули пожежі, зруйновано житло, є постраждалі.
Святошинський район:
Уламки дронів потрапили до 10-поверхового житлового будинку. Внаслідок цього виник пожежа в квартирах на 7-му, 8-му та 9-му поверхах.
Дніпровський район:
За попередніми даними, зафіксовано часте руйнування двох верхніх поверхів житлового будинку. Внаслідок атаки постраждало щонайменше п'ятеро людей. Обставини уточнюються.
Солом'янський район:
У районі зафіксовано падіння уламків БПЛА. Спалахнула пожежа на відкритій території.
Шевченківський район:
Пожежа виникла після падіння уламків на житловий будинок та супермаркет.
За словами керівника КМВА Тимура Ткаченка, всі служби оперативно реагують на наслідки обстрілу. Дані щодо пошкоджень та потерпілих оновлюються.
Внаслідок ворожої атаки БпЛА у Бучанському районі сталося загоряння між іншим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію. Про це інформує керівник Київської ОВА Микола Калашник .
Пошкоджено понад 10 автомобілів.
Інформація щодо потерпілих не надходила. Усі служби працюють на місці події.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, стало відомо, де в Києві впали шматки ракети.