Атака БпЛА на Київ: падіння дрона на дах в Деснянському районі та руйнування будинку на Печерську

У Деснянському районі Києва у ніч проти 9 січня 2026 року ворожий безпілотний літальний апарат упав на дах житлового будинку на рівні 18 поверху.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, всі екстрені служби прямують на місце події.

Також, за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, дані щодо наслідків падіння БпЛА в Деснянському районі наразі уточнюються.

Крім того, у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків БпЛА на 9-поверховий житловий будинок сталося часткове руйнування фасаду. Як повідомив мер столиці, загорянь не зафіксовано, потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати на місці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.