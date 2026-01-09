Атака безпілотників на Київ: влучання у житлові будинки, пожежі та є потерпіла

Дрон / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

В одному з будинків Деснянського району Києва у ніч проти 9 січня 2026 року унаслідок російської атаки дронів влучання сталося на рівні 1–2 поверхів, у кількох квартирах виникла пожежа, на місцях працюють усі екстрені служби.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також надходили виклики медиків до Шевченківського району та ще одного житлового будинку в Деснянському районі.

Крім того, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, повідомив, що надійшла інформація про одну потерпілу особу в Дніпровському районі. Деталі уточнюються.

Оновлено

Також відбулося падіння повітряної цілі в дворі житлового будинку в Дніпровському районі. Попередньо - без пошкоджень. На ще одній локації в районі - пошкодження даху 3-поверхового будинку.

Нагадаємо, що раніше у Києві оголосили повітряну тривогу: що загрожує столиці.

Мешканцям Києва радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.