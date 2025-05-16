Атака безпілотників на Київ: в одному з районів уламки дрона пошкодили вікна будинків та автівки

Київська ППО збиває російські дрони / © ТСН.ua

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На ранок п’ятниці, 16 травня, у Києві лунали вибухи. ППО збивала ворожі безпілотники.

У Київській міській військовій адміністрації уточнили інформацію щодо наслідків російської атаки.

«Станом на 07:50 16.05.2025 у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на території котельні. Крім цього, є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місцях пошкоджень працюють служби.

Інформація про постраждалих станом на 07:50 уточнюється.

Раніше повідомлялося про займання у нежитловій зоні Святошинського району.