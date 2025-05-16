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- Київ
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Атака безпілотників на Київ: в одному з районів уламки дрона пошкодили вікна будинків та автівки
На місцях пошкоджень внаслідок атаки ворожих дронів працюють служби.
На ранок п’ятниці, 16 травня, у Києві лунали вибухи. ППО збивала ворожі безпілотники.
У Київській міській військовій адміністрації уточнили інформацію щодо наслідків російської атаки.
«Станом на 07:50 16.05.2025 у Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на території котельні. Крім цього, є інформація про пошкодження вікон та автомобілів у житловому кварталі», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місцях пошкоджень працюють служби.
Інформація про постраждалих станом на 07:50 уточнюється.
Раніше повідомлялося про займання у нежитловій зоні Святошинського району.