- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1548
- Час на прочитання
- 1 хв
Армія Росії атакує Київ балістикою: влада зробила заяву
У столиці вже кілька годин лунають сирени через загрозу атаки армією РФ.
Зранку вівторка, 13 січня, російська армія атакує Київ балістичними ракетами. Чергова тривога у столиці триває від 04:15.
Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами», — наголосив чиновник.
Нагадаємо, зранку ПС повідомили, що РФ знову атакує Україну ракетами і десятками «Шахедів». Зокрема, військові попереджали, що ракети прямують в напрямку Київської області. За даними моніторингових каналів, йшлося про крилаті ракети «Іскандер».