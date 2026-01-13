ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1548
Час на прочитання
1 хв

Армія Росії атакує Київ балістикою: влада зробила заяву

У столиці вже кілька годин лунають сирени через загрозу атаки армією РФ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

Зранку вівторка, 13 січня, російська армія атакує Київ балістичними ракетами. Чергова тривога у столиці триває від 04:15.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Будьте в безпечних місцях! Росіяни атакують столицю балістичними ракетами», — наголосив чиновник.

Нагадаємо, зранку ПС повідомили, що РФ знову атакує Україну ракетами і десятками «Шахедів». Зокрема, військові попереджали, що ракети прямують в напрямку Київської області. За даними моніторингових каналів, йшлося про крилаті ракети «Іскандер».

Дата публікації
Кількість переглядів
1548
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie