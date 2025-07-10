Армія РФ атакувала Київську область дронами і ракетами: що відомо про наслідки

Рятувальники. / © Associated Press

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Вночі проти четверга, 10 липня, армія РФ завдала ракетного удару та атакувала безпілотниками Київську область. Щонайменше одна людина постраждала в Обухівському районі. До лікарні потрапив 51-річний чоловік.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

“Майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину. Проти мирних населених пунктів ворог застосував ударні дрони та ракети. Наслідки ворожої атаки фіксують у чотирьох районах області”, - повідомив чиновник.

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У Броварському районі вибиті вікна та двері, посічені фасади у приватних будинках та господарчих спорудах. В одному приватному будинку унаслідок ворожої атаки сталося пожежа. Займання ліквідовано. Пошкоджено два автомобіля.

У Вишгородському районі ліквідовано пожежу гаражного приміщення. У Бориспільському та Обухівському районах також виявлені пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ здійснила масований удар по Києву. Станом на 07:00 відомо про 14 травмованих. Окрім того, загинули дві людини.

У КМВА повідомили про влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. Горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди.

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Дата публікації 11:23, 09.07.25 Кількість переглядів 17 Вибухи по всій Україні! Небачена атака! Наслідки – наживо