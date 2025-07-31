"Акваріум цілий, киця жива": киянин втратив дім після прильоту у Солом’янському районі

Атака на Київ / © Associated Press

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Після чергової атаки РФ на Київ мешканці Солом’янського району опинилися перед жахливою реальністю. Один із постраждалих, втратив усе: будинок, майстерню, речі — лише його рибки, киця та собака вижили.

Про це розповів мешканець Києва, Богдан, передає «Київ24».

«Це мій будинок, на жаль. Тут була моя майстерня. Сусідського будинку взагалі немає. У мене в будинку нічого не залишилося. Акваріум — от, мої рибки, які вижили», — каже чоловік на відео.

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Богдан намагається заспокоїти свою кицю, яка щойно вилізла: «Не бійся, не бійся. Тільки вилізла зараз. Добре, що всі живі, слава Богу».

Атака Росії на Україну: що відомо

У ніч на 31 липня Росія завдала наймасштабнішого удару по Україні за останній час — 317 одиниць повітряного озброєння, зокрема 309 дронів і 8 крилатих ракет. Основною мішенню ворога стала столиця.

У Святошинському районі Києва ракета влучила просто в 9-поверховий житловий будинок, знесено цілий під’їзд. Під уламками досі шукають людей. Є загиблі, серед них — дитина, десятки поранених. Рятувальні служби працюють безперервно.

Пошкодження зафіксовані також у Солом’янському, Голосіївському та Шевченківському районах. Під обстріл потрапив і дім ведучої 24 Каналу Катерини Соляр.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що окрім Києва атаки зазнали Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина та Київська область. За його словами, Росія навмисно цілила по цивільних об’єктах.

ДСНС проводить розбір завалів. Сотні родин залишилися без даху над головою.