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- Київ
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Акція не вщухає: у Києві сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками проти ЛГБТ
Очікуємо деталей.
Біля кінотеатру "Жовтень" відбувається мітинг проти ЛГБТ-кінофестивалю. Правоохоронці затримали протестувальників та посадили їх в автозак.
Про це повідомляє Insider Kyiv.
На кадрах видно, як правоохоронці активно застосовують силу щодо активістів.
Нагадаємо, у Києві поліція розганяє мітингувальників за традиційні цінності на Подолі. Як відомо, у кінотеатрі “Жовтень” стартував ЛГБТ-кінофестиваль під назвою Sunny Bunny.