ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Мітинг проти ЛГБТ

Мітинг проти ЛГБТ

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
559
Час на прочитання
1 хв
Мітинг проти ЛГБТ

Акція не вщухає: у Києві сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками проти ЛГБТ

Очікуємо деталей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк

Біля кінотеатру "Жовтень" відбувається мітинг проти ЛГБТ-кінофестивалю. Правоохоронці затримали протестувальників та посадили їх в автозак.

Про це повідомляє Insider Kyiv.

На кадрах видно, як правоохоронці активно застосовують силу щодо активістів.

Нагадаємо, у Києві поліція розганяє мітингувальників за традиційні цінності на Подолі. Як відомо, у кінотеатрі “Жовтень” стартував ЛГБТ-кінофестиваль під назвою Sunny Bunny.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie