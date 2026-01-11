"А ми думали, що це приліт": хто і навіщо демонтує кіоски у центрі Києва (фото, відео)

На Майдані Незалежності знесли МАФи Фото ілюстративне

На Майдані Незалежності демонтували МАФи, які тривалий час стояли на площі недалеко від кінцевих зупинок тролейбусів №18 та 16. Але демонтаж відбувся так, що дехто з киян побачивши залишки конструкцій, вирішили, що це результат прильоту російського дрону в одну з останніх ночей — гора поламаних дошок, скловати та металевих конструкцій. Замість кіосків залишилася величезна гора сміття на початку головної площі країни.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Кіоски демонтували працівники КП «Київблагоустрій». Вчора вони ще вирізали залишки конструкцій і вантажили для вивезення з площі.

Фото скрин відео facebook.com/kostantin.matvienko

Люди по різному реагують на такий демонтаж. Хтось вважає, що зараз категорично не варто демонтувати кіоски, бо під час війни підприємцям зовсім нелегко втримати на плаву свій бізнес, а тут їх просто знищили демонтажем.

Інші, навпаки, кажуть, що у кіосках торгували чебуреками і поруч збиралися шумні та агресивні компанії, а під стінами спали безхатьки.

В Департаменті територіального контролю Києва підтвердили, що на Майдані Незалежності відбувся саме демонтаж незаконних конструкцій.

Від таких кіосків комунальники планують очистити увесь Хрещатик і Майдан Незалежності. І з наступного тижня демонтажі у центрі Києва будуть продовжуватися.

«Демонтажі тривають у межах реалізації рішення Київради від 13 червня 2024 року № 915/8881. Власників тимчасових споруд заздалегідь попереджають приписами про необхідність самостійного демонтажу. У разі невиконання вимог демонтаж здійснює КП „Київблагоустрій“, після чого об’єкти перевозять на спеціальний майданчик для тимчасового зберігання», — повідомили ТСН.ua у Департаменті територіального контролю Києва.

Загалом на Хрещатику заплановано демонтувати 18 тимчасових споруд, а з урахуванням об’єктів на Майдані Незалежності — 34.

Нагадаємо, раніше вже йшлося, що в столиці триває масштабна кампанія зі звільнення міського простору від незаконних споруд та малих архітектурних форм (МАФів). Системні роботи тривають на території від Хрещатика до Майдану Незалежності.

Тим часом в Одесі зареєстрували петицію про демонтаж бюста Пушкіна на Приморському бульварі та встановлення на його місці пам’ятника президенту США Дональду Трампу. Збір підписів триватиме до 8 квітня 2026 року. Станом на момент публікації новини документ підтримали 14 осіб із необхідної тисячі.